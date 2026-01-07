Juventus: nuovi contatti col Liverpool per Chiesa, Kessie sotto osservazione

Il mercato invernale della Juventus è ancora in attesa del primo squillo, ma sono tanti i nomi sul tavolo di Comolli e del neo arrivato Ottolini. A scaldare i tifosi bianconeri, in un senso o nell'altro, è soprattutto Federico Chiesa, dato per un possibile ritorno a Torino. Il giocatore sarebbe pronto a vestire ancora la maglia della Signora, ma al momento il Liverpool non è stato convinto. Nel senso che gli inglesi vorrebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, praticamente la stessa pagata un anno e mezzo fa. Sono previsti nuovi contatti in questi giorni, cno la Juve che proverà a mettere sul piatto il prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.