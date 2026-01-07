Juventus: nuovi contatti col Liverpool per Chiesa, Kessie sotto osservazione

Sassuolo-Juventus, le immagini del match
Per l'ex i bianconeri pensano all'obbligo di riscatto in caso di Champions, mentre vorrebbero anticipare l'arrivo dell'ivorianodi Alberto Gasparri
Il mercato invernale della Juventus è ancora in attesa del primo squillo, ma sono tanti i nomi sul tavolo di Comolli e del neo arrivato Ottolini. A scaldare i tifosi bianconeri, in un senso o nell'altro, è soprattutto Federico Chiesa, dato per un possibile ritorno a Torino. Il giocatore sarebbe pronto a vestire ancora la maglia della Signora, ma al momento il Liverpool non è stato convinto. Nel senso che gli inglesi vorrebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, praticamente la stessa pagata un anno e mezzo fa. Sono previsti nuovi contatti in questi giorni, cno la Juve che proverà a mettere sul piatto il prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.
Ma se Chiesa sembra essere più uno sfizio, Franck Kessie sarebbe un'opportunità da non farsi scappare. Il giocatore, oggi all'Al Ahli, è in scadenza a giugno e Comolli vorrebbe anticipare il suo arrivo già adesso. Tanto che la Juve sta osservando attentamente le sue prestazioni in Coppa d'Africa. L'obiettivo è quello di riuscire a liberarlo a parametro zero con qualche mese d'anticipo. Ad attenderlo ci sarebbe in contratto quadriennale da circa 6 milioni di euro.
