Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE BIANCONERE

Juventus: nuovi contatti col Liverpool per Chiesa, Kessie sotto osservazione

Per l'ex i bianconeri pensano all'obbligo di riscatto in caso di Champions, mentre vorrebbero anticipare l'arrivo dell'ivoriano

di Alberto Gasparri
07 Gen 2026 - 10:21

Il mercato invernale della Juventus è ancora in attesa del primo squillo, ma sono tanti i nomi sul tavolo di Comolli e del neo arrivato Ottolini. A scaldare i tifosi bianconeri, in un senso o nell'altro, è soprattutto Federico Chiesa, dato per un possibile ritorno a Torino. Il giocatore sarebbe pronto a vestire ancora la maglia della Signora, ma al momento il Liverpool non è stato convinto. Nel senso che gli inglesi vorrebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, praticamente la stessa pagata un anno e mezzo fa. Sono previsti nuovi contatti in questi giorni, cno la Juve che proverà a mettere sul piatto il prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Leggi anche

David, l'abbraccio dei compagni e la corsa di Spalletti: "Ho apprezzato molto, Iceman è tornato"

Ma se Chiesa sembra essere più uno sfizio, Franck Kessie sarebbe un'opportunità da non farsi scappare. Il giocatore, oggi all'Al Ahli, è in scadenza a giugno e Comolli vorrebbe anticipare il suo arrivo già adesso. Tanto che la Juve sta osservando attentamente le sue prestazioni in Coppa d'Africa. L'obiettivo è quello di riuscire a liberarlo a parametro zero con qualche mese d'anticipo. Ad attenderlo ci sarebbe in contratto quadriennale da circa 6 milioni di euro.

Sassuolo-Juventus, le immagini del match

1 di 26
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

juventus
chiesa
kessie

Ultimi video

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

I più visti di Juventus

Sorloth potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito ma va capito se Simeone vuole privarsi di un nuovo attaccante dopo l'addio (imminente) di Raspadori

Juve, l'attacco non gira? Ecco nove nomi per regalare un nuovo 9 a Spalletti

CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: 57 milioni di euro

Chiesa sogna la rivincita alla Juve ma deve aspettare (almeno) fino al 18 gennaio

FRANCK KESSIE, 28; AL AHLI; VdM: 14 MLN

Kessie vuole tornare in Europa, la Juve valuta: può essere un'occasione

La Juve si muove concretamente per Chiesa: primi contatti per riportarlo a Torino

Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: 57 milioni di euro

Chiesa "prigioniero" del Liverpool per la disperazione di Juve, Roma e Napoli

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:16
Fiorentina, Brescianini sempre più vicino
10:05
Milan, contatti per Coppola
09:02
Guardiola tranquillizza l'Inter: "Non richiameremo Akanji a gennaio"
08:52
Santos: ufficiale il rinnovo di Neymar
22:37
Lazio a un passo da Ratkov: accordo con Salisburgo per l'attaccante