MOSSE BIANCONERE

Juve, ultimo tentativo del Fenerbahce per convincere En-Nesyri. Mateta può tornare in corsa

Il club turco incontra l'agente del marocchino. I bianconeri potrebbero alzare l'offerta al Crystal Palace

26 Gen 2026 - 09:37
1 di 10
© Italyphotopress - X
© Italyphotopress - X
© Italyphotopress - X

© Italyphotopress - X

© Italyphotopress - X

"En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa", ha detto Giorgio Chiellini prima della sfida contro il Napoli. Parole che non lasciano margini a ulteriori puntate nella trattativa della Juve per l'attaccante marocchino. Anche se il Fenerbahce farà in giornata un ultimo tentativo per convincere il giocatore, rimasto in panchina per 90' nell'1-1 contro il Goztepe ad accettare la proposta dei bianconeri, con cui il club turco ha già raggiunto un accordo: prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni più tre di eventuali bonus. Previsto un incontro con il suo agente per cercare di fargli cambiare idea. In ogni caso è in uscita e non resterà al Fenerbahce. En-Nesyri non è convinto della formula di trasferimento proposta dalla Juve, un prestito con diritto di riscatto che non gli dà garanzie per il futuro e ha chiesto un ingaggio più alto di quello offerto dai bianconeri. Ma soprattutto vuole tornare al Siviglia. Il ds Ottolini ne ha preso atto.

In questa situazione di stallo, la Juve potrebbe tornare prepotentemente sul primo obiettivo di mercato, Jean-Philippe Mateta. La virata su En-Nesyri era arrivata proprio per le difficoltà ad arrivare all'attaccante francese: il Crystal Palace infatti non vuole rinunciare al giocatore a metà stagione se non di fronte a offerte monstre. La dirigenza bianconera potrebbe però alzare l'offerta per il prestito oneroso: respinta la prima proposta di 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30,5 milioni ma legato alla qualificazione dei bianconeri in Champions League.

Leggi anche

Khephren Thuram: "Spalletti è un genio, non andrò mai all'Inter e non vorrei mio fratello qui"

videovideo
juve
mercato
en-nesyri
jean-philippe mateta

Ultimi video

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Juventus

Juve, Ottolini ha convinto il Fenerbahce ma non En-Nesyri: l'attaccante pensa al Siviglia e prende tempo

En-Nesyri mette in standby la Juve, i tifosi contro la società: "Facciamo ridere"

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

En-Nesyri: il bomber coraggioso e implacabile con l'Italia nel destino

David rivela: "Sì, in estate ho trattato con il Napoli. En-Nesyri? Non sono intoccabile"

Jean-Philippe Mateta potrebbe prendere l'eredità di Vlahovic: in scadenza a giugno 2027 ma senza volontà di rinnovo, il Crystal Palace non vorrebbe lasciarlo partire a gennaio

Mateta, di tutto per la Juve: rompe col Crystal Palace pur di raggiungere Spalletti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:03
Corinthians annuncia: "Tchoca al Toro in prestito con obbligo"
09:51
Lazio: fatta per Daniel Maldini, visite mediche per il nuovo portiere Motta
09:10
Calciomercato Cremonese: colpo Djuric dal Parma, Sanabria verso l’addio
23:18
Lazio, quasi fatta per Daniel Maldini: arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto
20:33
Roma, Massara: "Tsimikas e Fortini? Ci sono situazioni in evoluzione"