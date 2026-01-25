Juve, Chiellini senza mezzi termini: "En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa"

A pochi minuti dall'inizio della sfida col Napoli, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha fatto il punto sul mercato dei bianconeri e sulla caccia al centravanti: "En-Nesyri? La situazione è semplice, siamo andati a parlare col ragazzo e lui ha espresso alcuni dubbi sulla formula quindi per noi al momento è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare titolo definitivo, vedremo la prossima settimana se ci sono altre occasioni ma per noi questa è chiusa".