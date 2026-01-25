Juve, Chiellini senza mezzi termini: "En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa"

25 Gen 2026 - 17:37
En-Nesyri © Getty Images

En-Nesyri © Getty Images

A pochi minuti dall'inizio della sfida col Napoli, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha fatto il punto sul mercato dei bianconeri e sulla caccia al centravanti: "En-Nesyri? La situazione è semplice, siamo andati a parlare col ragazzo e lui ha espresso alcuni dubbi sulla formula quindi per noi al momento è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare titolo definitivo, vedremo la prossima settimana se ci sono altre occasioni ma per noi questa è chiusa". 

En-Nesyri mette in standby la Juve, i tifosi contro la società: "Facciamo ridere"

1 di 10
© Italyphotopress - X
© Italyphotopress - X
© Italyphotopress - X

© Italyphotopress - X

© Italyphotopress - X

Leggi anche

Juve, Ottolini ha convinto il Fenerbahce ma non En-Nesyri: l'attaccante pensa al Siviglia e prende tempo

Ultimi video

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Napoli, dal Verona arriva Giovane in prestito con obbligo. Lucca va al Nottingham, Lang al Galatasaray

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Il Milan riflette sul colpo in difesa: idea Dragusin. Ma tutto dipende dal futuro di Loftus-Cheek

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
En-Nesyri
17:37
Juve, Chiellini senza mezzi termini: "En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa"
 Giovanni Manna
17:34
Napoli, Manna: "Giovane ragazzo di prospettiva, porta spensieratezza"
14:34
Daniel Maldini nel mirino della Lazio: contatti riattivati
Romagnoli (Lazio) squalificato due giornate
13:43
Clamoroso Lazio, blocca Romagnoli: "Mai sul mercato, resterà"
13:00
Colpo Juve Stabia: ufficiale l'ex Chelsea Avraham Grant