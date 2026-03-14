Inter-Frattesi, il retroscena del procuratore: "Sono io che volevo portarlo via dai nerazzurri"

"Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter". Lo ha detto Beppe Riso, procuratore tra gli altri del centrocampista nerazzurro, da un anno ormai dato in uscita dal club meneghino in ogni sessione di mercato. Intervistato da Calcio e Finanza l'agente del 26enne ha svelato dei retroscena: "Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo. Ma, sia lui dall’Inter, sia l’Inter da lui, fanno fatica a separarsi.