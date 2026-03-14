Inter-Frattesi, il retroscena del procuratore: "Sono io che volevo portarlo via dai nerazzurri"

14 Mar 2026 - 13:31
Davide Frattesi © IPA

Davide Frattesi © IPA

"Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter". Lo ha detto Beppe Riso, procuratore tra gli altri del centrocampista nerazzurro, da un anno ormai dato in uscita dal club meneghino in ogni sessione di mercato. Intervistato da Calcio e Finanza l'agente del 26enne ha svelato dei retroscena: "Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo. Ma, sia lui dall’Inter, sia l’Inter da lui, fanno fatica a separarsi. 

I proprietari più ricchi in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

1 di 12
© ansa | 12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana
© ansa | 12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana
© ansa | 12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

© ansa | 12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

© ansa | 12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Ultimi video

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Mercato

Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio

Alisson, ritorno in Italia 8 anni dopo? Il piano di Juve e Inter per tentarlo in estate

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Davide Frattesi
13:31
Inter-Frattesi, il retroscena del procuratore: "Sono io che volevo portarlo via dai nerazzurri"
Sandro Tonali (Newcastle)
13:20
Juve-Tonali, l'agente punta alla Premier: "Dopo il Mondiale potrebbero cercarlo City o Arsenal"
12:44
Rakitic svela il futuro di Modric: "Resta al Milan. Può giocare ancora altri 2-3 anni"
21:22
Pellegrino bestia nera del Toro: 5 gol su 14 ai granata. Piace in Premier e quelle voci sulla Juve...
18:12
Inter, ritorno di fiamma per Diaby: il piano per l'estate