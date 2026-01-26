MOSSE BIANCONERE

Juve: dopo no di En-Nesyri può tornare in corsa Mateta. Proposto Beto, sondaggio per Kolo Muani

L'Everton valuta l'ex attaccante dell'Udinese 20 milioni, ma non aprono al prestito: solo cessione definitiva

26 Gen 2026 - 22:38
"En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa", ha detto Giorgio Chiellini prima della sfida contro il Napoli. Parole che non lasciano margini a ulteriori puntate nella trattativa della Juve per l'attaccante marocchino. Anche se il Fenerbahce farà in giornata un ultimo tentativo per convincere il giocatore, rimasto in panchina per 90' nell'1-1 contro il Goztepe ad accettare la proposta dei bianconeri, con cui il club turco ha già raggiunto un accordo: prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni più tre di eventuali bonus. Previsto un incontro con il suo agente per cercare di fargli cambiare idea. In ogni caso è in uscita e non resterà al Fenerbahce. En-Nesyri non è convinto della formula di trasferimento proposta dalla Juve, un prestito con diritto di riscatto che non gli dà garanzie per il futuro e ha chiesto un ingaggio più alto di quello offerto dai bianconeri. Ma soprattutto vuole tornare al Siviglia. Il ds Ottolini ne ha preso atto.

In questa situazione di stallo, la Juve potrebbe tornare prepotentemente sul primo obiettivo di mercato, Jean-Philippe Mateta. La virata su En-Nesyri era arrivata proprio per le difficoltà ad arrivare all'attaccante francese: il Crystal Palace infatti non vuole rinunciare al giocatore a metà stagione se non di fronte a offerte monstre. La dirigenza bianconera potrebbe però alzare l'offerta per il prestito oneroso: respinta la prima proposta di 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30,5 milioni ma legato alla qualificazione dei bianconeri in Champions League.

Tra i nomi usciti nelle ultime ore figurano anche quelli di Beto e, soprattutto, di Kolo Munani. Per quanto riguarda l'ex attaccante dell'Udinese, oggi all'Everton, la situazione è questa: è stato proposto dai suoi agenti alla Juve, senza tuttavia 'infiammare" l'ambiente. Potrebbe essere questa, eventualmente, solo una operazione last-minute che i bianconeri valuterebbero, però, solo con la formula del prestito senza obbligo di riscatto. Ipotesi che l'Everton, che valuta Beto 20 milioni, non contempla. Per l'attaccante francese, invece, c'è stato un sondaggio con i suoi agenti ma la situazione è complicata per due motivi: oltre a convincere il Tottenham, dove Kolo Muani gioca in prestito, bisogna poi discutere con il Psg, proprietario del cartellino. E dopo le frizioni della scorsa estate, i margini per un accordo sarebbero decisamente risicati.

