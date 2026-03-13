Pellegrino bestia nera del Toro: 5 gol su 14 ai granata. Piace in Premier e quelle voci sulla Juve...

13 Mar 2026 - 21:22
© italyphotopress

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Mateo Pellegrino colpisce ancora il Torino. Dal suo arrivo esordio a febbraio 2025 a oggi, per ben 5 volte l'attaccante del Parma ha colpito i granata. 

Doppietta nella sfida del marzo scorso, altre due reti nella gara d'andata a settembre e ora il colpo di testa che ha permesso l'1-1 dopo la rete iniziale di Simeone. Nemmeno a dirlo, il Torino è la vittima italiana preferita dell'attaccante argentino, che sta prendendo sempre più spazio fra gli attaccanti interessanti della Serie A. 

Su di lui hanno messo gli occhi già diverse squadre di Premier League, ma anche alcuni club italiani lo stanno osservando con particolare attenzione. Di certo la Juventus, a cui aveva segnato nella scorsa stagione con un gran colpo di testa, lo tiene in considerazione come una possibile soluzione per il reparto. Anche se l'attenzione bianconera per quanto riguarda il reparto d'attacco in questo momento è tutta concentrata sul rinnovo di Dusan Vlahovic

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