Pellegrino bestia nera del Toro: 5 gol su 14 ai granata. Piace in Premier e quelle voci sulla Juve...

Doppietta nella sfida del marzo scorso, altre due reti nella gara d'andata a settembre e ora il colpo di testa che ha permesso l'1-1 dopo la rete iniziale di Simeone. Nemmeno a dirlo, il Torino è la vittima italiana preferita dell'attaccante argentino, che sta prendendo sempre più spazio fra gli attaccanti interessanti della Serie A.