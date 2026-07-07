Juventus, doppio colpo "rossonero" per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo Hernandez

La dirigenza bianconera è rimasta soddisfatta dalle prestazioni di Kessie ai Mondiali 2026. Nelle quattro partite giocate con la Costa d'Avorio (eliminata dalla Norvegia ai sedicesimi di finale), il centrocampista ha cancellato i dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo le tre stagioni con l'Al Ahli, in un campionato non competitivo come quelli europei. Gli osservatori bianconeri lo avevano già osservato con attenzione anche durante la Coppa d'Africa di gennaio e i due responsi hanno convinto Giovanni Carnevali a formulare una prima offerta all'ex Milan e Atalanta, svincolato da una settimana: ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Lo scrive La Stampa.