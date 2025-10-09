Juventus, Comolli punta Ottolini: il ds e stratega del Genoa in scadenza può tornare in bianconero

In scadenza a giugno prossimo e ancora in attesa di avviare eventuali colloqui per il rinnovo col Grifone, Ottolini è un profilo che rispecchia a pieno quanto ricercato da Comolli. Non un ds d'assalto, bensì valorizzatore di giovani e dal mercato a impatto zero e autofinanziato, Il 45enne di Gardone Val Trompia si è dimostrato essere un vero e proprio stratega dei liguri, capace con le sue mosse di far mantenere la categoria ai rossoblù e far cassa con le cessioni. Questa, infatti, una delle abilità più apprezzate, ovvero quella di saper comprare e rivendere al giusto prezzo, per finanziare il mercato con i soldi incassati. Ne sono un esempio recente Dragusin (al Tottenham per 30 milioni), Martinez (Inter, 15 milioni), Gudmundsson (21 milioni, alla Fiorentina), Retegui (comprato a 14,5 e venduto a 25 all'Atalanta), De Winter (al Milan per 20 milioni) e Ahanor (all'Atalanta per 20 milioni più bonus) per un bottino di oltre 130 milioni che ha fatto le fortune del Genoa sul mercato.