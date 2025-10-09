Juventus, Comolli punta Ottolini: il ds e stratega del Genoa in scadenza può tornare in bianconero

Il dg della Juventus Damien Comolli avrebbe scelto Marco Ottolini, in scadenza col Genoa, come nuovo ds
La rivoluzione in casa Juventus non è ancora completata, perché in dirigenza manca ancora un ruolo importante da assegnare, quello del direttore sportivo. Dopo aver guidato il mercato con François Modesto, Damien Comolli è infatti alla ricerca dell'ultimo tassello per comporre il perfetto triumvirato bianconero e... l'avrebbe trovato. Si tratterebbe infatti di Marco Ottolini, attuale direttore sportivo del Genoa e con un passato nella Vecchia Signora. Un identikit che piace e solletica non poco il pensiero della società torinese che vede nel classe 1980 la giusta figura per la nuova linea operativa della Juventus.
In scadenza a giugno prossimo e ancora in attesa di avviare eventuali colloqui per il rinnovo col Grifone, Ottolini è un profilo che rispecchia a pieno quanto ricercato da Comolli. Non un ds d'assalto, bensì valorizzatore di giovani e dal mercato a impatto zero e autofinanziato, Il 45enne di Gardone Val Trompia si è dimostrato essere un vero e proprio stratega dei liguri, capace con le sue mosse di far mantenere la categoria ai rossoblù e far cassa con le cessioni. Questa, infatti, una delle abilità più apprezzate, ovvero quella di saper comprare e rivendere al giusto prezzo, per finanziare il mercato con i soldi incassati. Ne sono un esempio recente Dragusin (al Tottenham per 30 milioni), Martinez (Inter, 15 milioni), Gudmundsson (21 milioni, alla Fiorentina), Retegui (comprato a 14,5 e venduto a 25 all'Atalanta), De Winter (al Milan per 20 milioni) e Ahanor (all'Atalanta per 20 milioni più bonus) per un bottino di oltre 130 milioni che ha fatto le fortune del Genoa sul mercato.
Senza contare, poi, le mosse in panchina: dalla valorizzazione di Gilardino (nel post Blessin) all'aver puntato su Vieira. Insomma, un ds con una visione chiara che, tra l'altro, conosce già il mondo bianconero. Marco Ottolini, infatti, non è un nome venuto fuori dopo averne sondati altri, bensì è in lista anche per il suo passato a Torino. Dal 2018 al 2022 come osservatore nell’area internazionale prima e da responsabile del progetto “Club 15”, il 45enne bresciano ha una conoscenza diretta e profonda del sistema Juve, dell'ambiente e delle ambizioni.
Ma nulla è ancora fatto, niente è scritto o certo fin quando non ci saranno le firme nero su bianco. Ma Marco Ottolini sa dell'interessamento della Juventus e già nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità interessanti. I prossimi Cda, tra la fine di ottobre (Genoa) e i primi di novembre (Juventus), potrebbero infatti definire il futuro del ds dei liguri il cui rinnovo non è ancora in fase di discussione.
OCCHI ANCHE SU NORTON-CUFFY
Le trattative sull'asse Torino-Genova potrebbero essere calde anche sul fronte più legato al campo. Come riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, esterno destro inglese classe 2004 del Grifone. La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in quel reparto, visto che finora l'acquisto di Joao Mario non ha soddisfatto del tutto.
È stato proprio Ottolini nell'estate 2024 ad acquistarlo dall'Arsenal e un suo arrivo alla Vecchia Signora renderebbe l'affare un po' più semplice. Il Genoa, comunque, non intende separarsi da Norton-Cuffy nel corso della stagione e preferirebbe cederlo in estate per una cifra attorno ai 12 milioni. I bianconeri, che l'hanno già osservato nel match contro la Lazio, devono però stare attenti alla concorrenza del Napoli che è alla ricerca di un vice-Di Lorenzo affidabile.