Juve, in dirigenza cambia tutto: Comolli ad, Chiellini nel cda, casting per il nuovo presidente

La Juventus è pronta a voltare un’altra pagina della sua storia. Dopo anni vissuti tra alti e bassi sul campo e tra guai giudiziari e continui cambi in dirigenza fuori dal rettangolo verde, John Elkann, azionista di maggioranza del club bianconero tramite Exor, ha deciso di dare una svolta e secondo il Corriere dello Sport è pronto a richiamare i suoi uomini di fiducia piazzati in organigramma per rimpiazzarli con uomini più legati al mondo del pallone.