Serie A: la Juventus contro il Pisa a caccia della vittoria smarrita per restare in scia Champions

LA PARTITA

La Juventus ha smarrito la sua strada e ha un disperato bisogno di ritrovarla, per continuare a inseguire il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Luciano Spalletti si gioca tutto nelle ultime undici giornate, con una conferma che viene data per scontata, ma potrebbe diventare pericolante qualora ci fosse un crollo nel finale di stagione. La sua Juve, d'altronde, ha mostrato l'impeto d'inizio avventura solo nel ritorno contro il Galatasaray, mentre in campionato vive un'autentica crisi. I bianconeri non vincono dal 1° febbraio e da quel poker col Parma, con una striscia tutt'altro che invidiabile: due punti in quattro gare, nessuna vittoria. Punti che sono frutto di due coriacei pari nel recupero (Kalulu contro la Lazio e Gatti contro la Roma), mentre con Como e Inter sono arrivati due ko. Dopo aver riacciuffato i giallorossi al 93', mantenendosi a -4 dalla Champions League e scivolando al sesto posto, la Vecchia Signora insegue la vittoria perduta e ha una chance imperdibile. Di fronte ci sarà infatti il Pisa ultimo in classifica, reduce dal ko immeritato col Bologna. Privo di Holm e Vlahovic, che è sulla via del rientro, Spalletti valuta il consueto modulo ibrido: 3-4-2-1 di partenza, che diventa 4-2-3-1 in attacco con McKennie tra Conceiçao e Yildiz. Rientra tra i titolari Locatelli, per il resto l'undici sarà consolidato, con Bremer e Kelly in difesa. Perin confermato in porta, David centravanti e Gatti uomo in più dalla panchina. Il Pisa dovrebbe rispondere col 3-5-2 visto nell'ultimo match e pochissimi cambi: si candidano alla titolarità Bozhinov in difesa e Loyola a centrocampo. Possibile il ritorno tra i titolari dell'ex Touré, davanti Durosinmi e Moreo: entrambi ottimi col Bologna, dove Skorupski ha evitato loro il gol. La Juve ha bisogno di una vittoria, il Pisa di punti: nerazzurri a -9 dalla salvezza e vicinissimi alla Serie B.