Serie A: la Juventus contro il Pisa a caccia della vittoria smarrita per restare in scia Champions

I giornali: sabato 7 marzo 2026
© sportmediaset
© sportmediaset
I bianconeri non vincono da un mese, in campionato. Servono i tre punti, per restare in scia alla Champions
Dopo aver riacciuffato la Roma al 93', la Juventus ha bisogno di ritrovare una vittoria. I bianconeri, a secco di vittorie da un mese, hanno ottenuto solo due punti negli ultimi quattro match e non possono permettersi altri passi falsi. L'occasione perfetta arriva proprio nella 28a giornata, contro il Pisa fanalino di coda della Serie A. I nerazzurri sono a un passo dalla retrocessione, Spalletti ha un'enorme chance per mettere pressione alla Roma.
LA PARTITA
La Juventus ha smarrito la sua strada e ha un disperato bisogno di ritrovarla, per continuare a inseguire il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Luciano Spalletti si gioca tutto nelle ultime undici giornate, con una conferma che viene data per scontata, ma potrebbe diventare pericolante qualora ci fosse un crollo nel finale di stagione. La sua Juve, d'altronde, ha mostrato l'impeto d'inizio avventura solo nel ritorno contro il Galatasaray, mentre in campionato vive un'autentica crisi. I bianconeri non vincono dal 1° febbraio e da quel poker col Parma, con una striscia tutt'altro che invidiabile: due punti in quattro gare, nessuna vittoria. Punti che sono frutto di due coriacei pari nel recupero (Kalulu contro la Lazio e Gatti contro la Roma), mentre con Como e Inter sono arrivati due ko. Dopo aver riacciuffato i giallorossi al 93', mantenendosi a -4 dalla Champions League e scivolando al sesto posto, la Vecchia Signora insegue la vittoria perduta e ha una chance imperdibile. Di fronte ci sarà infatti il Pisa ultimo in classifica, reduce dal ko immeritato col Bologna. Privo di Holm e Vlahovic, che è sulla via del rientro, Spalletti valuta il consueto modulo ibrido: 3-4-2-1 di partenza, che diventa 4-2-3-1 in attacco con McKennie tra Conceiçao e Yildiz. Rientra tra i titolari Locatelli, per il resto l'undici sarà consolidato, con Bremer e Kelly in difesa. Perin confermato in porta, David centravanti e Gatti uomo in più dalla panchina. Il Pisa dovrebbe rispondere col 3-5-2 visto nell'ultimo match e pochissimi cambi: si candidano alla titolarità Bozhinov in difesa e Loyola a centrocampo. Possibile il ritorno tra i titolari dell'ex Touré, davanti Durosinmi e Moreo: entrambi ottimi col Bologna, dove Skorupski ha evitato loro il gol. La Juve ha bisogno di una vittoria, il Pisa di punti: nerazzurri a -9 dalla salvezza e vicinissimi alla Serie B.
© sportmediaset
© sportmediaset
LE ALTRE PARTITE
Juventus-Pisa chiuderà il sabato della Serie A, alle ore 20.45, e prima di questo match ci saranno due sfide che interessano ai bianconeri. Alle 15 il Como sfida il Cagliari, in trasferta, per difendere il quinto posto. I lariani si trovano a quota 48 punti e in grande fiducia, col sogno di agganciare la Roma (51) per una notte e intravedere il quarto posto. Fabregas si prepara a rilanciare Douvikas, Pisacane (quasi salvo) schiera Esposito e Kilicsoy.
Alle 18, invece, ecco un'altra contendente all'Europa: l'Atalanta sfida l'Udinese. Difficile il turnover per la Dea, settima con 45 punti e reduce dalla Coppa Italia. Martedì sera i nerazzurri sfideranno il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions, ma gli uomini sono contati per i tanti infortuni. Scalvini si è aggiunto alla lista degli indisponibili: out anche Raspadori De Ketelaere. Palladino vuole riscattare il deludente ko col Sassuolo: probabile rilancio per Scamacca, con Samardzic-Zalewski a supporto. I friulani, invece, si aggrappano al ritrovato duo Zaniolo-Davis: out Solet, Bertola e Zanoli, possibile chance dal 1' per Mlacic (ex obiettivo Inter).