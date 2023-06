Juve, il Bayern offre Pavard per "alleggerire" Vlahovic

Più passano i giorni, più si rafforza la sensazione che la Juventus farà una grossa cessione in questo mercato estivo. I nomi caldi, naturalmente, sono quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, con il serbo in vantaggio per dire addio. Più che altro perché rispetto all'azzurro porterebbe nelle casse bianconere una cifra non di poco superiore. Sono diversi i club europei alla ricerca di una giovane punta e tra questi c'è il Bayern Monaco, ancora alla ricerca dell'erede di Lewandowski. I tedeschi sembrano disposti a trattare, ma non a sborsare gli 80 milioni di euro che chiederebbero a Torino. Per questo è stato proposto Benjamin Pavard, in modo da abbassare l'esborso cash. L'esterno francese andrebbe a ricoprire un ruolo in via di rivoluzione (Cuadrado e Alex Sandro sono ai saluti), ma il suo ingaggio da 5 milioni di euro non fa felice la Juve, che ha bisogno di tagliare le spese.