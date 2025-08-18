Juve, oggi contatto decisivo con il Psg per Kolo Muani: prestito e obbligo di riscatto

D'altronde inizialmente la Juventus aveva legato il ritorno di Kolo Muani alla cessione di Vlahovic, attorno al quale è però tutto fermo. E allora, anche grazie a cessioni come quella imminente di Douglas Luiz al Nottingham Forest, si è deciso di affondare sul francese a prescindere dal destino del serbo. Prestito oneroso da 10 milioni di euro più altri 45 per l'obbligo di riscatto che, assieme ai 5 milioni spesi per il prestito della scorsa stagione, faranno salire il costo totale a 60 milioni, cinque in meno di quel che aveva sempre chiesto il Paris Saint-Germain.