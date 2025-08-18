Juve, oggi contatto decisivo con il Psg per Kolo Muani: prestito e obbligo di riscatto

Tudor vuole convocare il francese per il debutto in campionato, via libera atteso in 48 ore. Le cifre
Manca meno di una settimana al debutto in campionato della Juve, previsto domenica 18 col Parma, e l'idea di Igor Tudor è chiara: vuole avere a disposizione, almeno tra i convocati, Kolo Muani. La dirigenza bianconera lo sa e conta di chiudere questa maratona per riavere l'attaccante francese, stavolta a titolo definitivo, entro mercoledì ma la giornata decisiva dovrebbe essere quella odierna: secondo Tuttosport è atteso un nuovo contatto col Psg per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa già ben impostata da settimane ma che ha bisogno ancora di un po' di tempo per la classica fumata bianca.
D'altronde inizialmente la Juventus aveva legato il ritorno di Kolo Muani alla cessione di Vlahovic, attorno al quale è però tutto fermo. E allora, anche grazie a cessioni come quella imminente di Douglas Luiz al Nottingham Forest, si è deciso di affondare sul francese a prescindere dal destino del serbo. Prestito oneroso da 10 milioni di euro più altri 45 per l'obbligo di riscatto che, assieme ai 5 milioni spesi per il prestito della scorsa stagione, faranno salire il costo totale a 60 milioni, cinque in meno di quel che aveva sempre chiesto il Paris Saint-Germain.
Cosa resta dunque da limare? Comolli e Modesto sperano ancora di convincere i francesi a legare l'obbligo alla qualificazione in Champions, per esempio. Dettagli che verranno discussi nelle prossime ore, quelle decisive per il ritorno di Kolo Muani a Torino, come anche il giocatore stesso ha sempre voluto, declinando altre proposte, come per esempio alcune arrivate dalla Premier League.
