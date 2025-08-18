Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre bianconere

Juve, oggi contatto decisivo con il Psg per Kolo Muani: prestito e obbligo di riscatto

Tudor vuole convocare il francese per il debutto in campionato, via libera atteso in 48 ore. Le cifre

18 Ago 2025 - 08:52

Manca meno di una settimana al debutto in campionato della Juve, previsto domenica 18 col Parma, e l'idea di Igor Tudor è chiara: vuole avere a disposizione, almeno tra i convocati, Kolo Muani. La dirigenza bianconera lo sa e conta di chiudere questa maratona per riavere l'attaccante francese, stavolta a titolo definitivo, entro mercoledì ma la giornata decisiva dovrebbe essere quella odierna: secondo Tuttosport è atteso un nuovo contatto col Psg per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa già ben impostata da settimane ma che ha bisogno ancora di un po' di tempo per la classica fumata bianca.

D'altronde inizialmente la Juventus aveva legato il ritorno di Kolo Muani alla cessione di Vlahovic, attorno al quale è però tutto fermo. E allora, anche grazie a cessioni come quella imminente di Douglas Luiz al Nottingham Forest, si è deciso di affondare sul francese a prescindere dal destino del serbo. Prestito oneroso da 10 milioni di euro più altri 45 per l'obbligo di riscatto che, assieme ai 5 milioni spesi per il prestito della scorsa stagione, faranno salire il costo totale a 60 milioni, cinque in meno di quel che aveva sempre chiesto il Paris Saint-Germain.

Cosa resta dunque da limare? Comolli e Modesto sperano ancora di convincere i francesi a legare l'obbligo alla qualificazione in Champions, per esempio. Dettagli che verranno discussi nelle prossime ore, quelle decisive per il ritorno di Kolo Muani a Torino, come anche il giocatore stesso ha sempre voluto, declinando altre proposte, come per esempio alcune arrivate dalla Premier League.

Leggi anche

Juve, spunta Zhegrova: c'è già stato un sondaggio. Dal Nottingham 30 milioni per Douglas Luiz

juve
psg
kolo muani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Juventus

Kolo Muani-Juventus, è fatta: raggiunto l'accordo col Psg, l'attaccante torna in prestito

Juve, spunta Zhegrova: c'è già stato un sondaggio. Dal Nottingham 30 milioni per Douglas Luiz

Molina

Ore calde in casa Juve: scambio Nico Gonzalez-Molina con l'Atletico, via Douglas Luiz

Douglas Luiz sblocca O'Riley, Psg da convincere per Kolo Muani: il mercato della Juve è bollente

La Juve ha scelto O'Riley: si cerca l'intesa col Brighton e con... Douglas Luiz

Juventus, avanti su Kolo Muani a prescindere da Vlahovic. L'Atletico Madrid vuole Nico Gonzalez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:41
Napoli: visite mediche in corso per Gutierrez
09:40
Bologna, l'offerta per Asllani nel dettaglio
23:48
Inter: congelato l'affare Lookman
22:23
Pazza idea Como: Laporte per la difesa
22:03
Milan: contatti con il Leeds per Okafor