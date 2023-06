Juve, parte il restyling sulle fasce: Odriozola a destra

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri vogliono anche ringiovanire il reparto, che perderà Cuadrado: Holm e il talento Fresneda restano i nomi caldi

© Getty Images La Juventus ha bisogno di mettere mano alle fasce, perché è qui che l'età media gioca troppo al rialzo e dove si prevede ci saranno alcune partenze pesanti come quelle di Cuadrado e Alex Sandro. Al primo è stato proposto un rinnovo al ribasso che pare destinato a non essere accettato, col secondo si vorrebbe trovare una soluzione per chiudere il matrimonio con un anno di anticipo. Sta di fatto che si punta a una mini rivoluzione, soprattutto a destra.

Vedi anche juventus Sarri vuole Milik ma Allegri non lo molla: la Juve pensa a un nuovo prestito Nelle ultime ore è tornato alla ribalta il nome di Alvaro Odriozola, già seguito a gennaio, e conoscitore della Serie A dove ha giocato nel 2021-2022 con la maglia della Fiorentina. Lo spagnolo, desideroso di avere più minutaggio, è considerato tra i sacrificabili da parte del Real Madrid, che potrebbe cederlo a un prezzo "interessante". In uscita ci sarebbe anche Lucas Vazquez, altro possibile obiettivo bianconero, ma forse destinato a una squadra in grado di offrirgli il palcoscenico della Champions League.

Oltre all'esperienza, però, la Juve punta anche su un profilo più giovane. Da tempo si tratta la possibilità di ingaggiare Emil Holm dallo Spezia, ma piace pure il talento del Valladolid, Ivan Fresneda, che ha una clausola da 20 milioni e piace a diversi top club europei.