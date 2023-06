Sarri vuole Milik ma Allegri non lo molla: la Juve pensa a un nuovo prestito

MANOVRE BIANCONERE

Max non ha intenzione di perdere l'attaccante polacco appena tornato al Marsiglia, proprietario del suo cartellino

Sarri ha individuato in Arkadiusz Milik l'attaccante perfetto per l'attacco della Lazio 2023/24. L'allenatore biancoceleste lo conosce bene per averlo allenato al Napoli e lo considera perfetto per un ruolo che è stato il vero e proprio tallone d'Achille della sua squadra durante l'ultima stagione, quello dell'attaccante centrale, vice Immobile o alternativa al bomber. Il problema è che Allegri non ha la minima intenzione di rinunciare a lui.

Milik è rientrato al Marsiglia dopo il prestito e i bianconeri lo vogliono riportare a Torino, anche se hanno rinunciato al riscatto di 7 milioni per il cartellino, secondo l'accordo stabilito con i francesi la scorsa estate. L'idea sarebbe quella di ripartire con un nuovo prestito e, secondo quanto riporta l'Equipe, la Juve sarebbe disposta a inserire una contropartita tecnica per convincere il Marsiglia.

I bianconeri devono pensare soprattutto a cedere. Sicuro partente Juan Cuadrado, in scadenza il 30 giugno, a cui non verrà rinnovato il contratto. Il ds Manna è andato in Inghilterra per definire il passaggio definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham, che cerca lo sconto dai 35 milioni rispetto al riscatto fissato. In Inghilterra ci sono anche le squadre che possono rappresentare il futuro di Dusan Vlahovic, anche se la richiesta 80 milioni (ma si potrebbe concludere a 70), spaventa i club interessati. Si parla di Arsenal, Chelsea, Tottenham e anche Bayern Monaco, che ha bisogno di un attaccante centrale e pensa anche a sferrare l'assalto decisivo per Federico Chiesa.

Sistemare i bilanci, insomma, è l’obiettivo principale dei bianconeri, che puntano ad arrivare, a fine mercato, a un incasso intorno ai 130 milioni di euro.

DANILO: "FORSE CHIUDO LA CARRIERA QUI"

Danilo ha parlato del suo futuro nella Juventus, lasciando intendere che la sua carriera potrebbe chiudersi in bianconero: "Per me è stato molto facile prendere la decisione di rinnovare il contratto - le parole del difensore al portale brasiliano Globo Esporte -. È un club dove mi sento bene, mi sento a casa. I suoi valori, il lavoro, la resilienza, il superamento degli ostacoli, sono molto simili a quelli che ho imparato a casa da mia madre e mio padre. Quelli che cerco di trasmettere ai miei figli. Ricevo molto affetto in città, dai tifosi e dalle persone che ci vivono. Sto bene, non devo pensare di andare da qualche altra parte per avere tutto questo. Internamente ho creato un grande legame con dipendenti, staff, dirigenti. Sento di dover ripagare un po' della fiducia che hanno avuto in me quando ho scelto di lasciare il Manchester City. Questo potrebbe essere il mio ultimo contratto da giocatore".