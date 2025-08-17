Juve, spunta Zhegrova: c'è già stato un sondaggio. Dal Nottingham 30 milioni per Douglas Luiz

© Getty Images
© Getty Images
Sul kosovare c'è da giorni il pressing del Marsiglia di De Zerbi
© Getty Images
© Getty Images
Mentre Douglas Luiz si appresta a lasciare la Continassa per fare ritorno in Premier League dopo appena una stagione, la Juventus sonda il mercato alla ricerca di buone opportunità per regalare a Tudor dei rinforzi. L'ultimo nome accostato ai bianconeri è quello di Edon Zhegrova, fantasista in uscita dal Lille e con il contratto in scadenza nel 2026 (tempo fa lo aveva cercato anche il Napoli). Il Marsiglia di De Zerbi lo sta trattando da giorni, ma i bianconeri potrebbero sparigliare le carte con un inserimento last minute.
Certo, come da indicazioni della proprietà, serve prima cedere. A liberare il posto al kosovaro potrebbe essere Nico Gonzalez, schierato titolare da Tudor nell'amichevole vinta con l'Atalanta. L'ex Fiorentina piace all'Atletico Madrid che potrebbe offrire in cambio un altro esterno, ossia Nahuel Molina. La pista è reale, così come quella che conduce Douglas Luiz al Nottingham Forest. Il brasiliano ha detto sì agli inglesi (pronto un contratto fino al 2030), con la Vecchia Signora che si prepara a incassare circa 30 milioni di euro. L'operazione, che ha visto un accelerazione negli ultimi giorni, vedrà l'addio definitivo dell'ex Aston Villa ai colori bianconeri.
Una volta concluso l'affare col Nottingham la Juventus affonderà definitivamente il colpo per Kolo Muani che attende i bianconeri da tempo. L'affare sarà molto oneroso: il Psg riceverà 55-60 milioni di euro totali, mentre l'attaccante avrà un ingaggio da 7 mln. Sul fronte arrivi O'Riley è il nome più quotato per la metà campo. All'esordio stagionale col Brighton è andato in gol, ma i Seagulls non vogliono farlo prigioniero: con una proposta prossima ai 30 milioni il danese è destinato a salutare.
Commenti (0)