Juve, spunta Zhegrova: c'è già stato un sondaggio. Dal Nottingham 30 milioni per Douglas Luiz

Una volta concluso l'affare col Nottingham la Juventus affonderà definitivamente il colpo per Kolo Muani che attende i bianconeri da tempo. L'affare sarà molto oneroso: il Psg riceverà 55-60 milioni di euro totali, mentre l'attaccante avrà un ingaggio da 7 mln. Sul fronte arrivi O'Riley è il nome più quotato per la metà campo. All'esordio stagionale col Brighton è andato in gol, ma i Seagulls non vogliono farlo prigioniero: con una proposta prossima ai 30 milioni il danese è destinato a salutare.