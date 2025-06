Juve, Tudor rinnova fino al 2027: parte il mercato bianconero in uscita e in entrata

Per quanto riguarda le operazioni in uscita, ci sono diversi elementi della rosa che hanno mercato e stanno agitando le acque alla Continassa. Federico Gatti piace molto al Napoli e dopo l'impasse sul rinnovo si sono rincorse diverse voci su un possibile incontro tra l'entourage del giocatore e Giovanni Manna, ma al momento tutto resta solo nel campo delle ipotesi. Stesso discorso sostanzialmente anche per Andrea Cambiaso. In caso di partenza di Theo Hernandez, l'ex Genoa è in cima alla lista dei desideri di Tare e di Allegri, ma per ora è tutto ancora in stand-by e nessun dirigente del Milan si è mosso formalmente per sondare il terreno con la Juve, che comunque chiede una cifra importante per liberare il calciatore. Un po' quello che starebbe succedendo attorno a Michele Di Gregorio. Stando a Fichajes.net, il portiere bianconero avrebbe diversi estimatori e, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, alla Continassa potrebbero decidere di cederlo e puntare forte su Marc-Andrè ter Stegen per sostituirlo. Ma anche qui si tratta solo di voci e di un'ipotesi con incastri complicati.