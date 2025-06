Juventus, Tudor firma fino al 2027: ecco le richieste sul mercato

Il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan è stato il primo segnale di intenti, mentre non rimarrà in bianconero Renato Veiga che non ha convinto nei sei mesi passati in bianconero. Il rientro di Rugani, che sarà protagonista al Mondiale per Club, verrà valutato direttamente da Tudor senza dimenticare i ritorni dei lungodegenti Cabal e Bremer in vista della nuova stagione, con tutte le incognite del caso in seguito a stop prolungati. Se a livello numerico i bianconeri sono coperti con Kelly, Gatti e Savona a completare il reparto, non è da escludere qualche uscita e il tecnico croato ha fatto una richiesta precisa alla società: Leonardo Balerdi, già allenato ai tempi del Marsiglia.