La Fiorentina continua a lavorare in uscita. Dopo aver piazzato Lucas Beltran al Flamengo per 12 milioni di euro più 3 di bonus, i dirigenti della Viola stanno definendo gli ultimi dettagli dell'operazione che porterà Mbala Nzola al Pisa sulla base di un accordo preliminare per un prestito con diritto di riscatto.