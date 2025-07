Juve, tre esuberi bloccano il mercato in entrata: Comolli cerca il tesoretto da investire

Il calciomercato della Juventus fatica a decollare. In questo primo mese di trattative, la società bianconera si è mossa a rilento sul mercato perché in cerca di un tesoretto da poter investire. Al momento, però, il dg Comolli non è ancora riuscito a piazzare i calciatori in uscita, Douglas Luiz, Vlahovic e Weah su tutti. Nella testa del dirigente francese, infatti, le cessioni di questi tre calciatori frutterebbero alla Juventus circa 90 milioni da poter investire sul mercato, con Kolo Muani che resta l'obiettivo principale.