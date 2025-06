Milan, missione a Londra per il dopo-Theo

Non solo cessioni, il mercato del Milan si muove anche in entrata. Con la partenza imminente di Theo Hernandez, che ha già l’accordo con l’Atletico Madrid (manca ancora quello tra i club), il Diavolo si muove per trovare il suo sostituto e per questo un emissario dei rossoneri ha incontrato i dirigenti dell’Arsenal a Londra. Nel mirino c’è Oleksandr Zinchenko, nazionale ucraino classe 1996 che ha il contratto in scadenza coi Gunners nel 2026 quindi potrebbe arrivare a Milano per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro e guadagna 5 milioni netti l’anno. La pista è praticabile perché nel suo ruolo l’Arsenal sta comprando il giovane Hato dall’Ajax, le alternative sono Udogie, Cambiaso e De Cuyper.