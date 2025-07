Il Genoa cerca rinforzi in difesa. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, nelle ultime ore il club rossoblu ha fatto un sondaggio per Martin Erlic, difensore croato di proprietà del Bologna. Su Erlic, però, è vivo anche l'interesse della Cremonese, che negli ultimi giorni ha messo nel mirino anche Djidji, ex difensore del Torino.