Milan, Allegri esce allo scoperto: vuole Vlahovic. Ma Tudor si mette di traverso

Il Milan, non è un mistero, è alla caccia di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Con Abraham che farà ritorno alla Roma, con Jovic che molto probabilmente non rinnoverà e Camarda destinato a un anno in prestito per giocare con continuità, l'arrivo di un'altra punta è praticamente inevitabile. Il preferito di Max Allegri è Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juve nel giugno 2026: il nuovo allenatore è convinto che il bomber serbo tornerà quello dei tempi della Fiorentina. Dopo i primi contatti informali con il giocatore e il suo entourage, il club rossonero ha iniziato a dialogare con la Juventus, che fino a poche settimane fa sembrava non vedere l'ora di disfarsi del serbo. Ma negli ultimi giorni in casa bianconera non c'è più tutta questa fretta.