Importante indizio di mercato per il Milan su Guela Doué. L'obiettivo rossonero per puntellare la corsia destra della difesa non è stato infatti portato nemmeno in panchina dal tecnico dello Strasburgo per l'amichevole contro l'Udinese. Decisione presa sicuramente in relazione alla possibilità molto concreta di cedere il giocatore.