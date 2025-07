Juventus, Douglas Luiz è tornato alla Continassa: atteso incontro con la società

E ora? Sicuramente ci sarà un confronto tra le parti, con il dg Comolli che si confronterà faccia a faccia con Douglas Luiz per capire le motivazioni che l'hanno spinto a saltare i primi giorni di preparazione. La società bianconera dovrebbe decidere di infliggerli una multa per motivi disciplinari, sanzione che potrebbe andare tra i 40 e i 120 mila euro. Sullo sfondo resta sempre il mercato, con il brasiliano che ha poche chance di restare in bianconero e ha degli estimatori in Premier League. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire cosa succederà tra le mura del JTC.