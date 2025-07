Juve: stretta per Kolo Muani, Hjulmand per il centrocampo ma prima l'addio a Douglas Luiz

La prima voce in cima alla lista della dirigenza della Juve è sempre quella: far tornare Kolo Muani alla base dopo la fine del prestito con il Psg e dieci gol (e tre assist) in maglia bianconera dal suo arrivo a gennaio, facendo leva sulla volontà del giocatore di continuare a giocare a Torino. Kolo Muani fa parte di quel gruppo (tra cui l'ex Inter Skriniar) che non rientra nei piani di Luis Enrique ma il club francese non accetta sconti e vuole incassare il più possibile dalla cessione dell'attaccante (50 milioni di euro). Ha subito respinto al mittente la richiesta della Juve per il rinnovo del prestito con diritto di riscatto ma negli ultimi giorni ha aperto alla possibilità di un prestito con obbligo. Ed è questa la strada che ha intenzione di compiere il dg bianconero Comolli per arrivare all'obiettivo: trasferimento in prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinati obiettivi di squadra o del giocatore, come la qualificazione in Champions League o il raggiungimento di un certo numero di presenze. Decisivi saranno i nuovi contatti in programma tra i due club, con sullo sfondo la minaccia dei club di Premier League - Manchester United, Chelsea e Newcastle - che potrebbero decidere di affondare il colpo da un momento all'altro e presentarsi con la cifra chiesta dal club campione d'Europa.