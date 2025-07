Juve, non si sblocca la trattativa Weah-Marsiglia. L'agente tuona: "Tutto fermo per vendetta"

Il mercato della Juventus per il momento ha consegnato a Igor Tudor solo Jonathan David come volto nuovo, ma per muoversi la società bianconero sta cercando anche di crearsi un piccolo tesoretto con le cessioni. Una parte potrebbe arrivare dal passaggio al Marsiglia di Timothy Weah, ma l'offerta messa sul piatto dal club francese - che ha già un accordo con il giocatore - non soddisfa la dirigenza bianconera. Situazione piuttosto normale durante il calciomercato, ma non per l'agente dello statunitense Badou Sambague che ha mosso un'accusa.