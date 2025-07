Juventus, non si sblocca Kolo Muani: primi contatti per Nunez del Liverpool

Il mercato della Juventus è bloccato da tutte quelle situazioni in uscita che non si stanno risolvendo. Il primo e più spinoso riguarda Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel 2026 e con la valigia in mano da tempo. L'attaccante serbo classe 2000 è destinato a partire ma l'ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione sta rallentando qualsiasi pista e idea per l'attacco della Juventus, a partire dalla conferma di Randal Kolo Muani, tornato al Psg dopo i sei mesi in prestito in bianconero comprensivi del Mondiale per Club.