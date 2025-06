Gyökeres rompe con lo Sporting: "Tante bugie, parlerò al momento giusto". E la Juve sogna...

Il bomber svedese nel mercato estivo lascerà sicuramente il club e la lista delle squadre sulle sue tracce è lunghissima. Come sempre la trattativa per strappare un giocatore a un club portoghese è complessa, a maggior ragione se il calciatore in questione ha i numeri del 9 dello Sporting: 68 gol in 66 presenze, solo considerando il campionato, nei due anni trascorsi a Lisbona. Gyökeres ha una clausola da 100 milioni nel suo contratto ma, secondo quanto riportato negli ultimi mesi da Fabrizio Romano, ci sarebbe stato un patto tra il centravanti e il presidente dello Sporting, Frederico Varandas: i portoghesi si sarebbero "accontentati" di un'offerta da 65 milioni per lasciarlo partire. Negli ultimi giorni però il presidente dello Sporting ha fatto marcia indietro, avvertendo tutte le squadre sulle tracce di Gyökeres: "Non è vero che gli ho promesso che sarebbe andato via: 70 milioni non basteranno".