Juve, Weah vuole il Marsiglia ma è braccio di ferro: niente sconti. Arthur verso la Spagna

Aspettando notizie dal Psg sul fronte Kolo Muani, la Juventus è attiva anche per sfoltire la rosa. Tra i primi nomi in lista di sbarco c'è sicuramente quello di Timothy Weah che recentemente ha detto no al Nottingham Forest con tanto di polemica dell'agente. Il figlio d'arte sta spingendo per andare al Marsiglia, ma la Vecchia Signora ha intenzione di tirare dritto e non fare sconti. Per questo motivo ha rigettato la proposta dei transalpini che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Troppo pochi per il dg Comolli nonostante la chiara posizione dell'ex Lille, voglioso di raggiungere De Zerbi.