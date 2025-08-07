Juve, summit di mercato in vista: spunta la deadline per Kolo Muani. Intesa vicina col Psg, le cifre

Ma partiamo da Kolo Muani: il francese ha dato la sua parola alla Juventus che è fiduciosa di riportare a casa l'ex Eintracht Francoforte entro il 13 agosto, data in cui è programmata l'amichevole con la Next Gen. Intanto la distanza con il Psg si sta riducendo. La Vecchia Signora si è convinta a versare 10 milioni di euro subito per il prestito oneroso, e magari 35 per il riscatto. Riscatto che diventerebbe obbligatorio a condizioni non troppo difficili da raggiungere.