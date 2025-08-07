Juve, summit di mercato in vista: spunta la deadline per Kolo Muani. Intesa vicina col Psg, le cifre

Juve, nuove indiscrezioni sulla terza maglia 2025/2026: i bianconeri si ispirano alle Langhe
Il francese è atteso a giorni, Douglas Luiz sblocca le entrate
La Juventus ha le idee chiare sul mercato. I bianconeri vogliono a tutti i costi un attaccante, con Kolo Muani obiettivo numero uno, e poi un centrocampista oltre un rinforzo sulla trequarti. Tre elementi per rinforzare la rosa di Tudor, che intanto in Germania ha accettato di avere in gruppo anche i calciatori in lista di sbarco. Se Kolo Muani arriverà a prescindere, diverso è il discorso negli altri settori. Servono le cessioni, e presto qualcosa potrebbe sbloccarsi.
Ma partiamo da Kolo Muani: il francese ha dato la sua parola alla Juventus che è fiduciosa di riportare a casa l'ex Eintracht Francoforte entro il 13 agosto, data in cui è programmata l'amichevole con la Next Gen. Intanto la distanza con il Psg si sta riducendo. La Vecchia Signora si è convinta a versare 10 milioni di euro subito per il prestito oneroso, e magari 35 per il riscatto. Riscatto che diventerebbe obbligatorio a condizioni non troppo difficili da raggiungere.
Ulteriori novità potrebbero arrivare in occasione del summit che dovrebbe andare in Germania nel weekend: Locatelli e compagni affronteranno il Borussia Dortmund sotto gli occhi dello stato generale juventino. Èd è assai probabile che partecipi anche Tudor per fare il punto sul mercato come rivelato da Tuttosport. L'addio di Douglas Luiz (si sta avvicinando al Nottingham Forest che ha già l'intesa di massima con il brasiliano) sbloccherebbe diverse manovre in entrata. A partire dal centrocampo dove resta difficile la pista Hjulmand: lo Sporting Lisbona fa muro. Restano sempre in orbita invece i nomi di Bissouma, Amrabat e O'Riley.
E sulla trequarti? L'addio di Nico Gonzalez che vuole trasferirsi per avere più spazio in vista del Mondiale è una questione assai spinosa. Da qui il mancato assalto a Jadon Sancho, ancora 'bloccato' al Manchester United e con le sirene del Borussia Dortmund che sono tornare a suonare con insistenza.
