Juventus: Perin può portare Norton-Cuffy e Mandas da Spalletti, Miretti verso la Lazio

L'addio dell'estremo difensore sbloccherebbe l'asse Torino-Genova-Roma, con due possibili arrivi in bianconero 

27 Dic 2025 - 11:25
Mattia Perin  © Getty Images

Mattia Perin  © Getty Images

L'addio quasi certo di Mattia Perin può sbloccare il mercato in entrata della Juventus, innescando un vero e proprio domino. Con l'estremo difensore sempre più vicino all'approdo a Genova, sponda rossoblù, i bianconeri sono infatti pronti a movimentare il mercato in uscita e soprattutto in entrata, con l'asse tra Liguria e Lazio che potrebbe portare diversi movimenti per la Vecchia Signora. Infatti ad addio potrebbe corrispondere un arrivo, con Perin che dovrà essere sostituito nella rosa di Spalletti. Ma non solo.

Partendo proprio dall'estremo difensore, non è un segreto che il 1992 abbia già l'accordo col Grifone, spingendo verso la chiusura della trattativa tra piemontesi e rossoblù. Si tratterebbe di un ritorno all'ombra della lanterna, con l'obiettivo di aiutare la squadra di De Rossi a mantenere la categoria come già capitato nelle stagioni 2017/2018 e 2020/2021. L'approdo del portiere a Genova porterebbe i bianconeri sul mercato a caccia di un sostituto, per avere un secondo all'altezza alle spalle di Di Gregorio. Non che Pinsoglio non lo sia, ma l'idea della Vecchia Signora è quella di avere un portiere anche in ottica futuro. E per questo il nome ricorrente sarebbe quello di Christos Mandas della Lazio. E qui si potrebbe innescare il primo domino.

Per arrivare al portiere classe 2001, infatti, Spalletti potrebbe perdere una delle sue pedine. La Lazio, infatti, da settimane sonda il terreno per Fabio Miretti e le parti potrebbero studiare una formula per accontentarsi vicendevolmente. Non uno scambio alla pari, ma una sorta di do ut des, un accordo per ottenere un possibile occhio di riguardo nelle trattative, o per meglio dire uno sconto.

Sconto che potrebbe arrivare anche sull'altra tratta, quella Torino-Genova che Perin percorrerà per riabbracciare i colori rossoblù. A salutarli, infatti, potrebbe essere Brooke Norton-Cuffy, che ha tanto mercato e piace molto alla società piemontese. L'inglese, portato in Italia da Marco Ottolini (prossimo ds dei bianconeri), potrebbe essere inserito nella trattativa per Perin o comunque essere discusso tra le parti dando alla Juventus precedenza per l'operazione in uscita. Il costo dell'esterno si aggira attorno ai 15-20 milioni, con De Rossi che spingerebbe per la permanenza del 21enne. Ma limando l'offerta, e spingendo sul "favore Perin", i bianconeri potrebbero convincere dirigenza e tecnico dei liguri per cercare di avere subito un sostituto del possibile partente Joao Mario.

