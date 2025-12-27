Juventus: Perin può portare Norton-Cuffy e Mandas da Spalletti, Miretti verso la Lazio

Partendo proprio dall'estremo difensore, non è un segreto che il 1992 abbia già l'accordo col Grifone, spingendo verso la chiusura della trattativa tra piemontesi e rossoblù. Si tratterebbe di un ritorno all'ombra della lanterna, con l'obiettivo di aiutare la squadra di De Rossi a mantenere la categoria come già capitato nelle stagioni 2017/2018 e 2020/2021. L'approdo del portiere a Genova porterebbe i bianconeri sul mercato a caccia di un sostituto, per avere un secondo all'altezza alle spalle di Di Gregorio. Non che Pinsoglio non lo sia, ma l'idea della Vecchia Signora è quella di avere un portiere anche in ottica futuro. E per questo il nome ricorrente sarebbe quello di Christos Mandas della Lazio. E qui si potrebbe innescare il primo domino.