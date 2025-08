Juve, Modesto sulle cessioni: "Chi è in uscita resta in gruppo, qui trattiamo tutti allo stesso modo"

"È stata una trattativa molto veloce, quando chiama la Juventus è sempre un motivo d'orgoglio". Lo ha detto François Modesto, da metà luglio direttore tecnico dei bianconeri direttamente dal ritiro in corso in Germania. Vicino alla squadra che domenica affronterà il Borussia Dortmund in amichevole, l'ex Monza ha risposto a chi gli chiedeva della presenza in gruppo di tanti uomini chiacchierati sul mercato (qui tutti i nomi in lista di sbarco): "Siamo la Juventus e dobbiamo trattare tutti uguali - ha aggiunto -. E Tudor è d'accordo. Siamo stati chiari con loro, che si stanno comportando bene".