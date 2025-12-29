Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Media spagnoli, il Barça pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski

29 Dic 2025 - 19:56

Il Barcellona non è inattivo sul mercato. Il club catalano ha già mosso i primi passi per acquisire Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus. Lo riferisce il sito di Marca. L'ex giocatore della Fiorentina, il cui trasferimento è stato uno dei più costosi nella storia della Serie A, con quasi 80 milioni di euro, andrà in scadenza a giugno 2026, e il Barcellona ha già lanciato la sua rete. Si tratta di un primo contatto con cui il club catalano spera di mettere le basi per un possibile accordo. La scorsa estate tra Vlahovic e la Juventus non si è arrivati ad un rinnovo, con il giocatore che è tornato in campo sapendo di essere entrato nell'ultimo anno del suo contratto. L'obiettivo del Barça è acquisire un giocatore a parametro zero (la prima opzione è aspettare il mercato estivo) o negoziare un trasferimento in questa stessa finestra a condizioni molto favorevoli (o una piccola cifra ora o niente in estate). Il Barcellona sta lavorando da tempo a un possibile sostituto di Lewandowski, il cui futuro rimane incerto, e l'interesse per l'attaccante serbo è sul tavolo. Flick considera Ferran Torres un attaccante essenziale, ma la partenza dell'attaccante polacco (se alla fine non rinnova il contratto) lascerebbe un vuoto che Laporta vuole colmare con un giocatore di alto livello, e il mercato non offre tante opzioni a basso costo come Vlahovic. 

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:42
Bournemouth, shopping in Serie A: occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel
20:55
Roma, Massara: "Zirkzee e Raspadori? Se ci sarà la possibilità ci rinforzeremo"
20:37
Atalanta, Samardžić via a gennaio? Due club di A lo cercano
19:56
Media spagnoli, il Barça pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski
18:32
Torino, Aboukhlal già ai saluti? Il Nantes ci prova