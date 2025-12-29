Media spagnoli, il Barça pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski

Il Barcellona non è inattivo sul mercato. Il club catalano ha già mosso i primi passi per acquisire Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus. Lo riferisce il sito di Marca. L'ex giocatore della Fiorentina, il cui trasferimento è stato uno dei più costosi nella storia della Serie A, con quasi 80 milioni di euro, andrà in scadenza a giugno 2026, e il Barcellona ha già lanciato la sua rete. Si tratta di un primo contatto con cui il club catalano spera di mettere le basi per un possibile accordo. La scorsa estate tra Vlahovic e la Juventus non si è arrivati ad un rinnovo, con il giocatore che è tornato in campo sapendo di essere entrato nell'ultimo anno del suo contratto. L'obiettivo del Barça è acquisire un giocatore a parametro zero (la prima opzione è aspettare il mercato estivo) o negoziare un trasferimento in questa stessa finestra a condizioni molto favorevoli (o una piccola cifra ora o niente in estate). Il Barcellona sta lavorando da tempo a un possibile sostituto di Lewandowski, il cui futuro rimane incerto, e l'interesse per l'attaccante serbo è sul tavolo. Flick considera Ferran Torres un attaccante essenziale, ma la partenza dell'attaccante polacco (se alla fine non rinnova il contratto) lascerebbe un vuoto che Laporta vuole colmare con un giocatore di alto livello, e il mercato non offre tante opzioni a basso costo come Vlahovic.