Gatti tra Juventus e Milan: decisivo il fattore allenatore?

Federico Gatti sta lavorando per tornare in campo dopo l'operazione al menisco del ginocchio destro, e intanto Allegri lo vorrebbe al Milan. Spalletti, oggi sulla panchina bianconera, aveva già valutato Gatti in azzurro e non ne era rimasto entusiasta. Motivo per cui una separazione tra il difensore e la Juventus sembra più che plausibile.