Mercato
juventus
MERCATO

Gatti tra Juventus e Milan: decisivo il fattore allenatore?

Il difensore in carriera ha dimostrato di avere feeling con Allegri e molto meno con Spalletti...

di Simone Malagutti
26 Dic 2025 - 17:39

Federico Gatti sta lavorando per tornare in campo dopo l'operazione al menisco del ginocchio destro, e intanto Allegri lo vorrebbe al Milan. Spalletti, oggi sulla panchina bianconera, aveva già valutato Gatti in azzurro e non ne era rimasto entusiasta. Motivo per cui una separazione tra il difensore e la Juventus sembra più che plausibile.

Insieme Gatti e Allegri hanno condiviso due stagioni di Juve: nella prima (22/23) l'ex Frosinone - al suo esordio in A - sta spesso in panchina perché l'allenatore preferisce puntare sulla linea a 3 Alex Sandro-Bremer-Danilo; nella seconda però il difensore diventa titolare, al netto di qualche ruvidità di troppo piace per lo spirito combattivo e il senso di appartenenza con cui veste la maglia bianconera, segna 4 gol e conquista i tifosi grazie anche a firme importanti: vedi derby di Torino, vedi gol vittoria a Monza all'ultimo secondo del recupero, vedi colpo di testa da 3 punti contro il Napoli. 

Con Thiago Motta inizia la stagione 24/25 da capitano, poi la fascia finisce al braccio di Locatelli: voci di corridoio parlano di incomprensioni tra il difensore e l'allenatore italo-brasiliano, che poi verrà esonerato.

Parallelamente, Federico Gatti inizia una carriera azzurra fatta di alti e bassi: Mancini lo chiama e lo fa esordire nel giugno del 2022, appena terminata la sua esperienza in B col Frosinone. L'anno dopo arriva Spalletti: lo porta agli Europei perché si infortuna Acerbi, ma alla lunga lo considera una riserva, in particolare dopo la sua brutta prestazione dello scorso marzo nel 3-3 di Dortmund contro la Germania in Nations League.

Strada azzurra in salita anche con Gattuso, che lo chiama in settembre, non lo fa giocare, e lo esclude dalle successive convocazioni di ottobre e novembre. 

