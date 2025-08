Juve, da Douglas Luiz a Vlahovic: un tesoretto da oltre 100 milioni dagli esuberi

Tra difesa e centrocampo la Juve può incassare circa 90 milioni, il resto può arrivare dall’attacco e molto ruota intorno a Dusan Vlahovic. Il serbo è in uscita, il Milan ci pensa ma c’è distanza tra le parti e non sarà facile trovare un accordo. Comolli spera di incassare circa 20 milioni dalla cessione dell’ex Fiorentina, il cui ingaggio pesa enormemente sulle casse della Juve. Un altro ex viola che non è incedibile è Nico Gonzalez, anche se per lui il discorso è leggermente diverso con Tudor che potrebbe inserirlo nelle rotazioni sulla trequarti. Per l’argentino servono almeno 30 milioni per evitare una minusvalenza a bilancio e per questo Nico Gonzalez potrebbe rimanere nella rosa bianconera. Chi può uscire è Filip Kostic, anche lui non rientra più nei piani bianconeri e per circa 5 milioni può lasciare Torino. Qualora Comolli riuscisse a concretizzare tutte le cessioni entrerebbero oltre 100 milioni nelle casse bianconere, ai quali vanno aggiunti poco meno di 50 milioni lordi di ingaggi risparmiati. Un extra-budget per finanziare quei colpi che servono a Tudor per completare la rosa.