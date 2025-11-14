Juve, mediana da puntellare: idea Brozovic, Miretti e Adzic le soluzioni interne

Le difficoltà nella prima costruzione sono il tema più evidente nello scacchiere bianconero. La squadra fatica a trovare linee di passaggio pulite e a gestire i tempi del possesso, soprattutto contro avversari che pressano alto e concedono poco tempo e spazio per pensare. Locatelli resta il perno davanti alla difesa, ma ha alternato buone prestazioni a momenti meno brillanti e tecnicamente non all'altezza delle aspettative. Alle prese anche con qualche noia fisica, Thuram è ancora nel pieno dell'adattamento e non dà continuità di rendimento, mentre McKennie offre dinamismo e resta prezioso per inserimenti e intensità, ma non è un regista. La sensazione è che manchi un riferimento stabile per dare ordine, idee e certezze all'intera manovra.