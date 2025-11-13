Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVENTUS

Juventus, la frenata sul rinnovo di Yildiz ingolosisce le big d'Europa: sul turco gli occhi di Liga e Premier

Chelsea, Arsenal e Real Madrid pronte a proporre al talento classe 2005 l'ingaggio che sta bloccando i bianconeri

di Daniele Pezzini
13 Nov 2025 - 10:55

Comincia a scricchiolare qualche certezza sul futuro di Kenan Yildiz. Come emerso nei giorni scorsi, è in fase di stallo la trattativa per il rinnovo di contratto tra la Juventus e il gioiellino turco, una situazione che sta cominciando a ingolosire alcune delle big d'Europa. Ci sono almeno tre club, Real Madrid, Chelsea e Arsenal, che sembrano pronti ad andare all'assalto l'estate prossima, tentando il 10 bianconero con un quell'ingaggio che al momento non sembra in grado di offrirgli la Juve.

Lo stipendio di Yildiz è attualmente il 19° della rosa: solamente Perin, Rugani, Miretti, Cabal, Pinsoglio e Adzic prendono meno degli 1,7 milioni annui che percepisce il turco. Il suo entourage chiede che venga adeguato al suo ruolo di stella della squadra, portandolo attorno ai 6 milioni. Meno di Vlahovic, che comunque è in scadenza e in caso di permanenza dovrebbe ridimensionare notevolmente il suo ingaggio, ma come David. La società al momento non appare disposta a spingersi oltre i 5, ma ovviamente ci sarà tempo e modo per riprendere a trattare, anche perché l'attuale contratto ha comunque una scadenza lunga (2029).

È proprio quest'ultimo aspetto a dare garanzie alla Juve visto che, anche se dovesse essere presa in considerazione l'ipotesi di una cessione, sarebbe il club a fissare il prezzo del cartellino: a fronte di un valore di mercato che si aggira attorno ai 75 milioni, i bianconeri non ne chiederebbero meno di 100 per lasciarlo partire.

La speranza dei tifosi, di cui Kenan è ormai beniamino, è naturalmente che si possa trovare una quadra al più presto. Molto potrebbe dipendere anche dall'andamento di questa stagione, visto che centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League renderebbe certamente tutto più semplice sia dal punto di vista economico, sia da quello delle motivazioni sportive.

Leggi anche

Spalletti come Tudor: bocciato il mercato estivo, i nuovi non convincono

yildiz
juventus

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Juventus

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Juve, è di nuovo rivoluzione: Vlahovic in bilico, il rinnovo di Yildiz è in stand-by

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

 Sandro Tonali: 6 mln l’anno fino al 2028

Tonali non si sbilancia sul Newcastle, Juve e Milan possono sognare

Juve-Vlahovic: si riaprono le porte per il rinnovo, ma è corsa contro il tempo. Chiellini decisivo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:20
Lazio, idea Stankovic per la porta
11:38
Roma, il primo obiettivo è Zirkzee
10:29
Son si toglie dal mercato: "Mai discusso un trasferimento"
09:15
Inler sul futuro di Atta:" È concentrato sull'Udinese, a fine stagione si vedrà"
08:11
Mbappé su Upamecano: "È uno dei migliori al mondo, normale che tutti lo vogliano"