Juventus, la frenata sul rinnovo di Yildiz ingolosisce le big d'Europa: sul turco gli occhi di Liga e Premier

Lo stipendio di Yildiz è attualmente il 19° della rosa: solamente Perin, Rugani, Miretti, Cabal, Pinsoglio e Adzic prendono meno degli 1,7 milioni annui che percepisce il turco. Il suo entourage chiede che venga adeguato al suo ruolo di stella della squadra, portandolo attorno ai 6 milioni. Meno di Vlahovic, che comunque è in scadenza e in caso di permanenza dovrebbe ridimensionare notevolmente il suo ingaggio, ma come David. La società al momento non appare disposta a spingersi oltre i 5, ma ovviamente ci sarà tempo e modo per riprendere a trattare, anche perché l'attuale contratto ha comunque una scadenza lunga (2029).