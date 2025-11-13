Juventus, la frenata sul rinnovo di Yildiz ingolosisce le big d'Europa: sul turco gli occhi di Liga e Premier

Chelsea, Arsenal e Real Madrid pronte a proporre al talento classe 2005 l'ingaggio che sta bloccando i bianconeridi Daniele Pezzini
Comincia a scricchiolare qualche certezza sul futuro di Kenan Yildiz. Come emerso nei giorni scorsi, è in fase di stallo la trattativa per il rinnovo di contratto tra la Juventus e il gioiellino turco, una situazione che sta cominciando a ingolosire alcune delle big d'Europa. Ci sono almeno tre club, Real Madrid, Chelsea e Arsenal, che sembrano pronti ad andare all'assalto l'estate prossima, tentando il 10 bianconero con un quell'ingaggio che al momento non sembra in grado di offrirgli la Juve.
Lo stipendio di Yildiz è attualmente il 19° della rosa: solamente Perin, Rugani, Miretti, Cabal, Pinsoglio e Adzic prendono meno degli 1,7 milioni annui che percepisce il turco. Il suo entourage chiede che venga adeguato al suo ruolo di stella della squadra, portandolo attorno ai 6 milioni. Meno di Vlahovic, che comunque è in scadenza e in caso di permanenza dovrebbe ridimensionare notevolmente il suo ingaggio, ma come David. La società al momento non appare disposta a spingersi oltre i 5, ma ovviamente ci sarà tempo e modo per riprendere a trattare, anche perché l'attuale contratto ha comunque una scadenza lunga (2029).
È proprio quest'ultimo aspetto a dare garanzie alla Juve visto che, anche se dovesse essere presa in considerazione l'ipotesi di una cessione, sarebbe il club a fissare il prezzo del cartellino: a fronte di un valore di mercato che si aggira attorno ai 75 milioni, i bianconeri non ne chiederebbero meno di 100 per lasciarlo partire.
La speranza dei tifosi, di cui Kenan è ormai beniamino, è naturalmente che si possa trovare una quadra al più presto. Molto potrebbe dipendere anche dall'andamento di questa stagione, visto che centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League renderebbe certamente tutto più semplice sia dal punto di vista economico, sia da quello delle motivazioni sportive.