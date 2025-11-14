Juventus, osservatore in missione per Tiago Gabriel del Lecce

Detto che il cuore del problema resta sempre il centrocampo, alla Juventus sanno bene che hanche la difesa avrebbe bisogno di qualche ritocco. Perché Bremer è un punto fermo, ma i suoi recenti infortuni un po' di preoccupazione la lasciano e al suo fianco i vari Gatti, Kelly e Rugani non è che siano proprio una garanzia di affidabilità per il presente e per il futuro. Così, come sempre, a Torino sono attenti su ciò che mostra la Serie A. E tra chi ha catturato l'occhio c'è sicuramente Tiago Gabriel.