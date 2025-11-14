Logo SportMediaset

MANOVRE BIANCONERE

Juventus, osservatore in missione per Tiago Gabriel del Lecce

Il giovane centrale portoghese piace ai bianconeri, ma anche Inter e Milan sono interessate

di Alberto Gasparri
14 Nov 2025 - 10:46

Detto che il cuore del problema resta sempre il centrocampo, alla Juventus sanno bene che hanche la difesa avrebbe bisogno di qualche ritocco. Perché Bremer è un punto fermo, ma i suoi recenti infortuni un po' di preoccupazione la lasciano e al suo fianco i vari Gatti, Kelly e Rugani non è che siano proprio una garanzia di affidabilità per il presente e per il futuro. Così, come sempre, a Torino sono attenti su ciò che mostra la Serie A. E tra chi ha catturato l'occhio c'è sicuramente Tiago Gabriel.

Come racconta Tuttosport, Il 21enne centrale portoghese del Lecce è stato visionato da un osservatore bianconero durante la recente sfida di Firenze. Al "Franchi", Tiago Gabriel aveva bloccato l'ex juventino Kean, confermando quanto di buono si sta dicendo su di lui. Non a caso, a portarlo in Italia dell'Estrela Amadora è stata una vecchia volpe come Pantaleo Corvino al prezzo di saldo di 1,5 milioni di euro. E adesso ne vale almeno 25-30.

In Premier League lo stanno seguendo attentamente e potrebbero arrivare offerte interessanti già a gennaio. I buoni rapporti tra la Juve e il club puglese, però, lasciano aperto un canale privilegiato, anche se poi, alla fine, contano soprattutto i soldi. Oltre alla Juve, però, Tiago Gabriel ha suscitato l'interesse anche dell'Inter, che l'ha osservato in azione contro il Verona nell'ultimo turno di campionato, ma anche del Milan, che ha fissato un'analisi dettagliata del giocatore nelle prossime settimane. Insomma, ma concorrenza non manca per quello che potrebbe essere uno degli obiettivi più caldi del mercato, anche invernale.

juventus

