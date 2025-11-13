Juve, Pjanic alla Continassa: visita di cortesia o 'colloquio di lavoro'?

Una visita di cortesia o qualcosa di più? Alla ripresa della preparazione dopo qualche giorno di riposo concesso da mister Spalletti, la Juventus ha accolto alla Continassa l'ex Miralem Pjanic, che ha vestito la maglia bianconera dal 2016 al 2020 con cui ha vinto quattro scudetti (stagioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), due Coppe Italia (2016/17, 2017-18) e una Supercoppa Italiana (2018). Il centrocampista bosniaco ha salutato Spalletti, l’ex compagno di squadra Giorgio Chiellini e i giocatori rimasti ad allenarsi al centro sportivo non impegnati con le Nazionali. Pjanic, 35 anni, attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza con il CSKA Mosca a giugno, avrebbe voglia di rimettersi in gioco nel calcio europeo, convinto di poter dire ancora qualcosa. E a questo proposito, secondo i rumors circolati nei giorni scorsi, si sarebbe proposto alla Juve. Dal canto suo il club bianconero è alla ricerca di un regista che detti il gioco davanti alla difesa - Spalletti in questo ruolo sta facendo di necessità virtù adattando Manuel Locatelli - e il bosniaco potrebbe rappresentare un'opportunità per l'immediato, con in più dalla sua parte la conoscenza dell'ambiente. E dunque la presenza di Pjanic alla Continassa scatena più di un pensiero: un semplice gesto di cortesia o un 'colloquio di lavoro'? Per il centrocampo del futuro il principale obiettivo è Pierre-Emile Højbjerg, che ha un contratto fino al 2028 con l'Olympique Marsiglia. L'opzione B porta a Bernabé del Parma.