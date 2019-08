Barcellona, niente Juve per Miranda: è a un passo dallo Schalke

Fabio Paratici la scorsa settimana era andato a Barcelona per trattare il suo acquisto (e per discutere di altri giocatori) ma alla fine Juan Miranda non vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione. Secondo quanto riferisce la Bild mancherebbe solo l'ufficialità del prestito biennale (senza opzioni di acquisto) del giovane terzino allo Schalke 04. Che la trattativa sia ormai in dirittura d'arrivo lo conferma Jochen Schneider, ds del club tedesco: "Per noi è un vero affare".

Come detto la Juve (al pari del Marsiglia) si deve arrendere nonostante il tentativo di arrivare al promettente esterno attraverso uno scambio con Rugani (tornato in orbita Roma) e Mandzukic. I blaugrana avevano manifestato l'intenzione di non cedere Miranda a titolo definitivo (come è poi appunto avvenuto) ed erano disponibili al sacrifico solo di fronte a 8-10 milioni. La soluzione definitiva accontenta in pieno la dirigenza bluagrana e lascia a bocca asciutta Madama in una sessione di mercato molto complicata anche e soprattutto sul fronte delle uscite.