Lille, ufficiale Olivier Giroud

Olivier Giroud è tornato in Europa: il Lille lo ha annunciato ufficialmente. Dopo un solo anno passato a Los Angeles con la maglia di LAFC in MLS, il centravanti ex Milan ha deciso di accettare di tornare in Ligue 1 a 39 anni. Con la società americana l'addio è stato consensuale al termine dell'avventura al Mondiale per Club dove i Black & Gold non sono riusciti a superare il girone raccogliendo un punto in tre partite. Con il Lille ha firmato un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione, tornando in Ligue 1 a tredici anni di distanza dall'ultima volta quando aiutò il Montpellier a conquistare il titolo di Francia ai danni del primo PSG dell'era qatariota.