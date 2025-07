Juve: fatta per David, accordo nella notte

La Juve saluta il Mondiale per club dopo la sconfitta con il Real Madrid ma può consolarsi con il primo colpo del mercato estivo, che è il rinforzo in attacco seguito da tempo: Jonathan David. Nella notte la dirigenza bianconera ha raggiunto un accordo con il canadese classe 2000, svincolato dopo la fine della sua avventura al Lille (16 gol in 32 presenze in Ligue 1 e 9 reti in 14 presenze in Champions League nell'ultima stagione). Da definire soltanto gli ultimi dettagli. Il giocatore, in vacanza dopo l'eliminazione della sua Nazionale dalla Gold Cup, è pronto per volare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto con i bianconeri. Per David contratto pluriennale da sei milioni di euro netti a stagione più due di bonus.