Il Girona avverte Napoli e Juve: per Gutierrez servono almeno 25 milioni

Nelle scorse settimane è stato accostato a Napoli e Juventus, oggi però il suo club, il Girona, l'ha blindato, avvertendo tutte le pretendenti: Miguel Gutiérrez non si muoverà per meno di 25 milioni. Il terzino sinistro spagnolo è atteso nel ritiro del Girona, l'8 luglio, anche se non è chiaro se lo completerà perché oltre alle italiane ci sono anche altri club, particolarmente dalla Premier, sulle sue tracce. Per il momento il club ha ricevuto solo offerte ritenute basse e il messaggio veicolato è stato solo uno: non saranno accettate offerte inferiori ai 25 milioni di euro. Il giocatore, sotto contratto con il Girona fino al 2027, sta attualmente valutando le opzioni presentategli dai suoi agenti e, per ora, non sembra in procinto di lasciare il club.