Juve, Chiellini: "Osimhen? Tante illazioni, noi concentrati sul presente"

"Dovete vendere pagine e notizie, ma noi siamo concentrati sul presente: ci sono tante illazioni, a noi fanno ridere e restiamo concentrati sul presente". Così il director of football strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, rispondendo a una domanda di Dazn sul possibile interesse del club bianconero per Osimhen prima della partita con il Real Madrid valida per il Mondiale per club. Concetto ribadito anche quando gli viene chiesto di Vlahovic: "In questo momento la squadra è concentrata sul presente e Dusan anche".