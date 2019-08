Juve-Barça, intrecci di mercato: Mandzukic per Miranda

MANOVRE BIANCONERE

Lavori in corso sull'asse Juve-Barcellona. In quattro giorni Paratici è volato in Spagna due volte per intavolare un complicato e interessante intrigo di mercato. I nomi sul tavolo della trattativa sono quelli di Mario Mandzukic ed Emre Can da una parte e di Juan Miranda e Ivan Rakitic dall'altra. Sfumata la destinazione United, il bomber croato piace ai blaugrana e i bianconeri vorrebbero utilizzarlo per arrivare al terzino 19enne spagnolo. Idea che prende sempre più piede non solo da un punto di vista tecnico, ma anche per sfoltire la rosa bianconera in attacco e aggiustare un po' i conti blaugrana. Per quanto riguarda il possibile scambio Rakitic-Emre Can, Paratici sarebbe invece molto tentato dalla possibilità di fare plusvalenza e di trovare una nuova destinazione al tedesco, ormai retrocesso nelle gerarchie di Sarri.

Impostato in Catalogna, il doppio scambio sembra mettere d'accordo un po' tutti. Il Barcellona con Mandzukic ed Emre Can si assicurerebbe due elementi di grande esperienza, con Miranda e Rakitic la Juve invece un elemento di grande prospettiva per la corsia sinistra e un jolly più utile al gioco di Sarri in mediana.

Un puzzle intrigante, che nei prossimi giorni potrebbe iniziare a comporsi con maggiore chiarezza e concretezza. Al momento, infatti, tutti gli interessati sembrano gradire le varie destinazioni e presto potrebbe arrivare il momento di passare ai fatti e di mettere tutto nero su bianco. Per la Juve, del resto, a Barcellona l'obiettivo principale è Juan Miranda e Paratici sembra disposto a "sacrificare" Mandzukic per portare a Torino il 19enne e ad accontentare i blaugrana perfezionando poi l'operazione col baratto Emre Can-Rakitic, sicuramente più sfavorevole da un punto di vista anagrafico, ma comunque interessante per motivi tecnici e di equilibrio nello spogliatoio. Barça e Juve continuano a lavorare all'intesa.

