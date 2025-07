Juventus all'attacco: c'è fiducia per David, ma Osimhen resta un obiettivo. Piace Dodô per la fascia

La trattativa meno complicata sulla carta è quella per arrivare a Jonathan David, reduce dalla Gold Cup con il Canada. Libero dal Lille dopo la fine del contratto, il suo status da parametro zero lo rende appetibile a tantissimi club in giro per l'Europa. In questa situazione la Juventus deve essere brava e veloce a trovare per prima l'accordo con il giocatore e il suo entourage, al costo di un ingaggio più elevato: l'offerta è da 6 milioni più 2 di bonus a stagione per tre o quattro anni. Praticamente gli otto richiesti dal giocatore. Il problema, semmai, è la commissione che gli agenti richiedono alla firma: si parte da 15 milioni di euro. Troppi a giudizio della Juventus e proprio per questo al lavoro si è messo Damien Comolli in prima persona, sfruttando il rapporto più diretto con il calciatore.