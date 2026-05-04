Inter: Bastoni non spinge per la cessione, il Barcellona è deluso e prepara la prossima mossa

Scudetto Inter, anche Napoli e Milan "protagoniste" della festa: i tifosi nerazzurri bruciano le maglie
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Il Barcellona punta Alessandro Bastoni, ma l'Inter chiede 70 milioni. Dalla Spagna filtrano dubbi sull'atteggiamento del difensore
L'interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni non è un segreto, ne hanno parlato recentemente sia Piero Ausilio, qualche giorno fa, che Giuseppe Marotta, a ridosso della festa per il 21° scudetto dell'Inter. Ma le cose, almeno secondo quanto scrivono in Spagna, stanno cambiando. Le resistenze nerazzurre, che continuano a chiedere una cifra ritenuta troppo alta dai blaugrana - 60 milioni più bonus per avvicinarsi a quota 70 - si uniscono a quelle del giocatore stesso che non ha ancora forzato la mano per chiedere la cessione.
Se da un lato la dirigenza spagnola ha interpretato l'attendismo di Bastoni come una forma di rispetto per l'Inter in attesa della conquista dello scudetto, ora col titolo matematico si attende una mossa a stretto giro di posta. Anche perché filtra una certa delusione, scrive Sport, da casa Barça proprio perché il difensore non si sarebbe ancora esposto con Marotta e Ausilio.
L'atteggiamento di Bastoni durante la festa nerazzurra, comunque, potrebbe dare nuove speranze ai prossimi campioni della Liga: come abbiamo già detto altrove, si è fatta notare l'assenza dalla terrazza dove sono andati i leader Lautaro, Thuram, Dimarco, Barella più Pio Esposito, che comunque fa parte del gruppo italiani. Anche quando la Curva Nord l'ha chiamato per prendersi il suo abbraccio, Ale ha velocemente ringraziato con un applauso prima di rifugiarsi nel gruppone con i suoi compagni di squadra. Che l'emozione di chi sa che dovrà andarsene lo abbia bloccato?
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