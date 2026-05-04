Inter: Bastoni non spinge per la cessione, il Barcellona è deluso e prepara la prossima mossa

L'interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni non è un segreto, ne hanno parlato recentemente sia Piero Ausilio, qualche giorno fa, che Giuseppe Marotta, a ridosso della festa per il 21° scudetto dell'Inter. Ma le cose, almeno secondo quanto scrivono in Spagna, stanno cambiando. Le resistenze nerazzurre, che continuano a chiedere una cifra ritenuta troppo alta dai blaugrana - 60 milioni più bonus per avvicinarsi a quota 70 - si uniscono a quelle del giocatore stesso che non ha ancora forzato la mano per chiedere la cessione.