mercato inter

Inter: Bastoni non spinge per la cessione, il Barcellona è deluso e prepara la prossima mossa

Il Barcellona punta Alessandro Bastoni, ma l'Inter chiede 70 milioni. Dalla Spagna filtrano dubbi sull'atteggiamento del difensore

04 Mag 2026 - 11:40
videovideo

L'interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni non è un segreto, ne hanno parlato recentemente sia Piero Ausilio, qualche giorno fa, che Giuseppe Marotta, a ridosso della festa per il 21° scudetto dell'Inter. Ma le cose, almeno secondo quanto scrivono in Spagna, stanno cambiando. Le resistenze nerazzurre, che continuano a chiedere una cifra ritenuta troppo alta dai blaugrana - 60 milioni più bonus per avvicinarsi a quota 70 - si uniscono a quelle del giocatore stesso che non ha ancora forzato la mano per chiedere la cessione.

Perché il Barcellona è deluso da Bastoni?

 Se da un lato la dirigenza spagnola ha interpretato l'attendismo di Bastoni come una forma di rispetto per l'Inter in attesa della conquista dello scudetto, ora col titolo matematico si attende una mossa a stretto giro di posta. Anche perché filtra una certa delusione, scrive Sport, da casa Barça proprio perché il difensore non si sarebbe ancora esposto con Marotta e Ausilio.

Il dettaglio nella festa scudetto

 L'atteggiamento di Bastoni durante la festa nerazzurra, comunque, potrebbe dare nuove speranze ai prossimi campioni della Liga: come abbiamo già detto altrove, si è fatta notare l'assenza dalla terrazza dove sono andati i leader Lautaro, Thuram, Dimarco, Barella più Pio Esposito, che comunque fa parte del gruppo italiani. Anche quando la Curva Nord l'ha chiamato per prendersi il suo abbraccio, Ale ha velocemente ringraziato con un applauso prima di rifugiarsi nel gruppone con i suoi compagni di squadra. Che l'emozione di chi sa che dovrà andarsene lo abbia bloccato?

Scudetto Inter, anche Napoli e Milan "protagoniste" della festa: i tifosi nerazzurri bruciano le maglie

1 di 17
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

calciomercato inter
barcellona
bastoni

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Inter

Nico Paz-Real, prima recompra e poi cessione? L'Inter resta alla finestra e spera in un assist di... Mourinho

Diaby, Jones e Konè

A volte ritornano: i tre obiettivi di mercato che l'Inter non ha ancora dimenticato

Bastoni, il Barcellona ha pronto il piano B: l'Inter non molla e aspetta l'offerta giusta

DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

Alessandro Bastoni con la maglia del Barcellona

Bastoni non spinge per la cessione, il Barça è deluso e prepara la prossima mossa

Fabregas festeggia la moglie ma gli auguri sono... dei tifosi dell'Inter: "Ti aspettiamo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Manuel Akanji
12:35
Inter, con lo scudetto arriva il riscatto di Akanji: pronto contratto fino al 2028
23:55
Inter, Marotta: "Per il futuro guardiamo ai migliori giovani italiani"
14:17
Gasperini: "Rinnovi? Tante scadenze e prestiti ma calciatori dalla parte della Roma"
 Casemiro – parametro zero
17:55
Casemiro può raggiungere Messi negli Usa: trattativa in corso
17:12
Spalletti: "Per me Vlahovic vuole restare alla Juventus"