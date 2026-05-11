Scelto l'arbitro della finale di Coppa Italia: tocca a Guida, i precedenti con Lazio e Inter

11 Mag 2026 - 13:12
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Come ampiamente previsto, sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma (sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5 a partire dalle ore 21). Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al Var la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come Avar.

Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, è stato uno dei migliori arbitri della stagione dove ha diretto sedici partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente due volte l'Inter (sempre vincente) e quattro volte i biancocelesti. Con la truppa di Sarri vediamo tre successi dei laziali e un pareggio in occasione di Juve-Lazio (2-2 il finale). Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera.

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Da sottolineare anche le sei presenze in Champions in questa stagione: Guida ha arbitrato un big-match come Arsenal-Bayern Monaco, senza dimenticare Newcastle-Barcellona con le polemiche da parte dei padroni di casa per il rigore assegnato ai blaugrana al 94' e realizzato da Yamal. 

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