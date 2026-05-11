Scelto l'arbitro della finale di Coppa Italia: tocca a Guida, i precedenti con Lazio e Inter

Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, è stato uno dei migliori arbitri della stagione dove ha diretto sedici partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente due volte l'Inter (sempre vincente) e quattro volte i biancocelesti. Con la truppa di Sarri vediamo tre successi dei laziali e un pareggio in occasione di Juve-Lazio (2-2 il finale). Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera.