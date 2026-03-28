Inter-Vicario, basta una cena per infiammare il mercato

L'Italia martedì si gioca l'accesso ai Mondiali e la vittoria sull'Irlanda del Nord ha portato serenità nel gruppo azzurro, che in attesa della sfida con la Bosnia stempera la tensione anche al ristorante. In particolare in queste ore hanno fatto notizia le foto di alcuni giocatori, quasi tutti interisti, che erano a cena 'Da Tullio' a Montebeni (Fiesole): due scatti che hanno infiammato il calciomercato, perché insieme a Bastoni, Barella, Pio Esposito e Dimarco (oltre a Locatelli) c'era anche Guglielmo Vicario, che i nerazzurri considerano il nome su cui puntare seriamente per il dopo Sommer. Il giocatore ha fatto trapelare il gradimento per un eventuale ritorno in Italia e l'Inter sembra proprio il posto ideale per ricominciare la carriera dopo la non proprio esaltante esperienza al Tottenham. Il rapporto con il club di Londra e la possibilità di un ridimensionamento, a maggior ragione se gli Spurs dovessero ripartire dalla serie inferiore, rende concreta la possibilità di un suo ritorno in Serie A. Di certo, l’Inter è seriamente interessata come dimostra la presenza di Ausilio in tribuna per osservarlo in Tottenham-Atletico Madrid. Vicario ha un contratto fino al 2028 e costerebbe intorno ai 18 milioni.