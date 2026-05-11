Monchi torna in Liga: l'ex Roma è il nuovo ds dell'Espanyol

11 Mag 2026 - 13:23

Monchi, noto direttore sportivo, torna in pista. L'ex ds di Roma e Siviglia infatti, ha firmato pochi minuti fa con l'Espanyol. Questo il comunicato ufficiale del club di Barcellona: "L'RCD Espanyol annuncia la nomina di Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' (San Fernando, Cadice, 1968) a nuovo direttore generale dello sport, ruolo che gli consentirà di guidare il settore sportivo del club. L'arrivo di Monchi rafforza la struttura sportiva dell'RCD Espanyol con uno dei dirigenti più rinomati e prestigiosi del calcio europeo. I diversi settori sportivi manterranno la propria attuale dirigenza, che dipenderà dal nuovo direttore generale dello sport guidato da Monchi". Quest'ultimo ha lasciato l'Aston Villa lo scorso settembre.

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